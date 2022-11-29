"مدني تبوك" يواصل متابعاته الميدانية للحالة المناخية في المنطقة

واصل الدفاع المدني بمنطقة تبوك متابعة ميدانياً الحالة المناخية في المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه من عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة تشمل "المنجور، الوجه، أملج".
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود للسلامة أثناء هطول الأمطار.
وقالت جمعية الطقس والمناخ، إن الحالة المطرية تنشط اليوم، وتكون في ذروتها، متوقعة هطول الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على "تويتر"، أنه من المتوقع أن تكون متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.