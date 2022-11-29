"مدني تبوك" يواصل متابعاته الميدانية للحالة المناخية في المنطقة

وقالت جمعية الطقس والمناخ، إن الحالة المطرية تنشط اليوم، وتكون في ذروتها، متوقعة هطول الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.