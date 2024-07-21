شراكة صندوق الاستثمارات وفورمولا إي.. خطوة لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية

يساهم صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك الرئيسي لفورمولا إي، بشكل جوهري في تعزيز نمو رياضة سباقات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.
وأوضح ان شراكة E360 من صندوق الاستثمارات العامة تسهم في تعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية، والنهوض بمستقبل النقل الكهربائي، وإحداث قفزة نوعية في أنظمة النقل المستدامة، والمساهمة في الحد من انبعاث الكربون.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان سابق له، عن إطلاق شراكة E360 مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، وهي: "فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" للزوارق الكهربائية السريعة، بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.
وتمتد الشراكة الجديدة لعدة سنوات، وستشكل منصة لمبادرات تُبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة بجهود الحد من انبعاثات الكربون.