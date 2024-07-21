شراكة صندوق الاستثمارات وفورمولا إي.. خطوة لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان سابق له، عن إطلاق شراكة E360 مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، وهي: "فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" للزوارق الكهربائية السريعة، بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.