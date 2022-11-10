"التركي" يصدر عددًا من القرارات لإعادة هيكلة البلديات وتكليف وتدوير الموظفين بأمانة مكة

جدير بالذكر أنّ أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تطوير منظومة العمل في مختلف إداراتها وأقسامها وبلدياتها الفرعية بشكل مستمر؛ لتتواكب مع متطلبات الخطط التطويرية والاستراتيجية، ولتهيئة البيئة المناسبة للقيام بالعديد من المهام التنفيذية، ومن خلال اعتماد الهيكلة التي تصبُّ في مصلحة العملية التنظيمية؛ مما يزيد الإجراءات دِقَّةً وسرعة وكفاءةً تضمنُ صِدق المتابعة، وحسن الإعداد والتوجيه، وتقديم الدعم الإداري والفني والتقني اللازم فيما تقدمه الأمانة من خدمات، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، والذي يُعد الركيزة الأساسية التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.