"التركي" يصدر عددًا من القرارات لإعادة هيكلة البلديات وتكليف وتدوير الموظفين بأمانة مكة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، عددًا من القرارات الإدارية والتي شملت إعادة هيكلة وكالة البلديات الفرعية وتوحيد الهيكل التنظيمي لها وإنشاء إدارات جديدة، وتكليف وتدوير موظفين في مناصب مختلفة وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل.
وتهدف القرارات لرفع الكفاءة والفاعلية في إدارات الوكالة وتوحيد الجهود، والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث روعي عند إعادة الهيكل الجديد إزالة التداخل في إجراءات العمل بين الإدارات المختلفة بوكالة البلديات؛ فضلًا عن رفع مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمه من خدمات، إضافة إلى تحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال، واستمرارا للتطوير وبهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.
وشملت القرارات الجديدة ارتباط عدد من الإدارات العامة والإدارات الفرعية وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، حيث يرتبط به مساعد الوكيل، بالإضافة إلى (7) إدارات عامة و(5) ادارات و(16) بلدية فرعية ومرتبطة، جاءت على النحو التالي:
الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء - الإدارة العامة للتعديات - الإدارة العامة لتجربة العميل - الإدارة العامة لتطوير أداء البلديات - الإدارة العامة للشؤون الفنية - الإدارة العامة لشؤون الخدمات - الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري.
يأتي ذلك بالإضافة إلى خمسة إدارات فرعية هي إدارة المشاريع وإدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية والوحدة الإعلامية والوحدة التخطيطية ومدير المكتب، كما شملت القرارات (13) بلدية فرعية هي (المنطقة المركزية والحديبية والعمرة والشرائع والمعابدة والشوقية والعزيزية والزيمة وبحره وجنوب مكة والشعيبة والعتيبية والمسفلة) إضافة إلى (3) بلديات مرتبطة؛ هي: بلدية محافظة الجموم وبلدية عسفان وبلدية مدركة.
وشمل قرار إعادة الهيكلة إنشاء عدد من الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة بهذه الإدارات العامة والإدارات الفرعية وتحديد مهام الأقسام والوحدات الإدارية حسب ما تقتضيه المصلحة، حيث تم تكليف إدارة الحكومة المرتبطة بالإدارة العامة للدعم المؤسسي بالعمل على صياغة المهام وتحديث الدليل التنظيمي والصلاحيات اللازمة بالتنسيق مع وكالة البلديات.
جدير بالذكر أنّ أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تطوير منظومة العمل في مختلف إداراتها وأقسامها وبلدياتها الفرعية بشكل مستمر؛ لتتواكب مع متطلبات الخطط التطويرية والاستراتيجية، ولتهيئة البيئة المناسبة للقيام بالعديد من المهام التنفيذية، ومن خلال اعتماد الهيكلة التي تصبُّ في مصلحة العملية التنظيمية؛ مما يزيد الإجراءات دِقَّةً وسرعة وكفاءةً تضمنُ صِدق المتابعة، وحسن الإعداد والتوجيه، وتقديم الدعم الإداري والفني والتقني اللازم فيما تقدمه الأمانة من خدمات، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، والذي يُعد الركيزة الأساسية التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.