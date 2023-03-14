خبير طيران منخفض التكلفة يتولى دورًا رئيسيًّا في "طيران الرياض"

أعلن خبير الطيران الإيرلندي بيتر بيلو، أنه سينضمّ إلى أحدث شركات طيران سعودية في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.
وقال بيتر بيلو رئيس العمليات السابق في شركة إيزي جيت البريطانية: إنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الرياض بحسب تدوينة على موقع "لينكد إن".
وأضاف "بيلو": "أتشرف بالانضمام إلى طيران الرياض في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، في الناقل الوطني الجديد في المملكة العربية السعودية، لتوسيع وجهات وآفاق عمل الطيران السعودي محليًّا وعالميًّا".
وعمل بيتر بيلو مع شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي جيت" كرئيس للعمليات بين عامي 2020 و2022، كما ترأس العمليات في "ريانا إير" الناقل الإيرلندي منخفض التكلفة، وسَبَق له العمل كرئيس تنفيذي لدى الخطوط الجوية الماليزية وعدد آخر من شركات الطيران العالمية.