خبير طيران منخفض التكلفة يتولى دورًا رئيسيًّا في "طيران الرياض"

وعمل بيتر بيلو مع شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي جيت" كرئيس للعمليات بين عامي 2020 و2022، كما ترأس العمليات في "ريانا إير" الناقل الإيرلندي منخفض التكلفة، وسَبَق له العمل كرئيس تنفيذي لدى الخطوط الجوية الماليزية وعدد آخر من شركات الطيران العالمية.