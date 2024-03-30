"الصحة الخليجي" يؤكد على فعالية التطعيمات وأهميتها في الوقاية وتقليل معدلات الإصابة والوفيات

أعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي نتائج تقييم فعالية التطعيمات خلال اليوم الخليجي للتطعيمات؛ حيث أكد أهمية اللقاحات في الوقاية من مجموعة واسعة من الأمراض المعدية، وإبراز دورها الحيوي في إنقاذ الأرواح وتقليل معدلات الإصابة والوفيات.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أنه قبل اكتشاف التطعيمات كان هناك أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس الجدري المائي، وقلصت إلى أقل من 150 ألف حالة الآن، وكانت هناك أكثر من 500 حالة إصابة بمرض الكزاز، وتراجعت إلى 30 حالة فقط، وكانت هناك أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بالحصبة؛ حيث انخفضت إلى 121 حالة فقط، وكانت هناك أكثر من 350 ألف حالة إصابة بشلل الأطفال، وقلت إلى 33 حالة فقط.
وأشار المجلس إلى أن التطعيمات آمنة؛ حيث يتمّ التأكد من سلامتها من خلال اختبارات صارمة قبل ترخيصها، بمراقبة دراساتها في المختبرات والتجارب السريرية، وأكد أن معظم الآثار الجانبية المعروفة للتطعيمات، مثل الألم والإحمرار في موقع الحقن، تكون خفيفة وتتلاشى من تلقاء نفسها. وكجزء من جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمعات الخليجية، يواصل مجلس الصحة الخليجي تنظيم الأيام والأسابيع الصحية الخليجية، ونشر الرسائل التوعوية الصحيحة.