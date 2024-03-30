"الصحة الخليجي" يؤكد على فعالية التطعيمات وأهميتها في الوقاية وتقليل معدلات الإصابة والوفيات

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أنه قبل اكتشاف التطعيمات كان هناك أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس الجدري المائي، وقلصت إلى أقل من 150 ألف حالة الآن، وكانت هناك أكثر من 500 حالة إصابة بمرض الكزاز، وتراجعت إلى 30 حالة فقط، وكانت هناك أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بالحصبة؛ حيث انخفضت إلى 121 حالة فقط، وكانت هناك أكثر من 350 ألف حالة إصابة بشلل الأطفال، وقلت إلى 33 حالة فقط.