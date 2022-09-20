ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بمنطقة تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وعُثر بحوزتهم على (2) بندقية شوزن و(50) طلقة شوزن و(3) بنادق هوائية (ساكتون)، و(1) علبة ذخيرة هوائية، و(1) جهاز إرسال.