بجوائز تصل إلى 30 مليون ريال.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليون ريال، بمشاركة واسعة من الصقارين السعوديين والدوليين، وحضور كبير من المهتمين بالصقور من داخل المملكة وخارجها.
وأسفرت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح (400 متر) المخصص لفئة شاهين فرخ للمحترفين السعوديين، عن تحقيق الصقار حميد بن برغش المنصوري المركزين الأول والثاني بصقريه "ريما" و"شجعة"، وحل ثالثًا محمد عبدالله الدوسري بالصقر "سهيل"، فيما حسم الصقار حميد بن برغش المنصوري بصقره "الصغيرة" منافسات الشوط الثاني للجير شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، متفوقًا على المركز الثاني للصقار برغش البرغش المنصوري بصقره "S28" بفارق مئتي جزء من الثانية، وحقق الصقار فهد بن برغش المنصوري المركزين الثالث والرابع بصقريه "شامة" و"سلمى".
وأقيم الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ المفتوح للملاك السعوديين، حيث فاز بالمركز الأول الصقار عبدالعزيز محيسن البقمي بصقره "600"، تلاه علي الغيثاني المري بصقره "الحارة"، ومحسن الغيثاني المري بصقره "روعة" في المركز الثالث.
أما الشوط الرابع لفئة شاهين قرناس المفتوح للملاك السعوديين؛ فتربع الصقار سعيد بن جابر المري على المرتبة الأولى بصقره "حاضر"، متفوقًا على محسن الغيثاني المري الذي حقق المركزين الثاني والثالث بصقريه "حدث" و"ذهب".
وشهد الشوط الخامس لفئة شاهين فرخ للملاك السعوديين منافسة قوية تفوق فيها الصقار عبدالعزيز الطويل من خلال صقره "الوشم" بفارق يزيد على 120 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الثاني الصقار ناصر الغيثاني المري بصقره "الرصاصة"، وحل ثالثًا سعيد الصعيبي المطيري.
أما فيما يتعلق بالشوط السادس والأخير في اليوم الأول للمهرجان والذي خصص للشاهين قرناس للملاك السعوديين، فحصد مركزه الأول الصقار هليل السبيعي العنزي بصقره "غدرا"، تلاه سليمان الخربوش الشمري، وجاء عبدالرحمن المري في المرتبة الثالثة بصقره "SA".
وتستمر الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حتى الثلاثاء المقبل 6 ديسمبر، حيث ستتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط في أشواط الفئات (ملاك- ملاك مفتوح- محترفين سعوديين) إلى الأشواط النهائية، التي تحمل لقب كؤوس الملك عبدالعزيز.
ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى إقامة فعاليات تخدم الصقارين وتشجعهم على ممارسة هوايتهم، والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية.