بجوائز تصل إلى 30 مليون ريال.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

وأسفرت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح (400 متر) المخصص لفئة شاهين فرخ للمحترفين السعوديين، عن تحقيق الصقار حميد بن برغش المنصوري المركزين الأول والثاني بصقريه "ريما" و"شجعة"، وحل ثالثًا محمد عبدالله الدوسري بالصقر "سهيل"، فيما حسم الصقار حميد بن برغش المنصوري بصقره "الصغيرة" منافسات الشوط الثاني للجير شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، متفوقًا على المركز الثاني للصقار برغش البرغش المنصوري بصقره "S28" بفارق مئتي جزء من الثانية، وحقق الصقار فهد بن برغش المنصوري المركزين الثالث والرابع بصقريه "شامة" و"سلمى".