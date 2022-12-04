"الزكاة والضريبة" تنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات

وأشارت في هذا الشأن إلى أن الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.