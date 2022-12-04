"الزكاة والضريبة" تنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت الهيئة، أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت الهيئة، المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).
وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال أو ألف ريال كحد أدنى.