أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية نفّذتها "تجارة المدينة المنورة" ضمن خطتها الرقابية لموسم الحج
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة 5,611 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية التابعة للمنطقة والطرق المؤدية إليها؛ وذلك ضمن خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام 1444هـ، تزامناً مع تنفيذ تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم.
شملت جولات "التجارة" الأسواقَ والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز خدمات المركبات بمنطقة المدينة المنورة والطرق المؤدية إلى الحرمين، وغيرها من المواقع بالمنطقة المركزية للحرم النبوي، ومسجد قباء، وميقات ذي الحليفة، وقطار الحرمين السريع، وبقية المواقع الأخرى، حيث أسفرت عن ضبط 150 مخالفة فورية.
يأتي ذلك تنفيذاً للخطة التشغيلية لوزارة التجارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتي تهدف لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.
وتواصل "تجارة المدينة" متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب عودة ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسكهم من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.