أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية نفّذتها "تجارة المدينة المنورة" ضمن خطتها الرقابية لموسم الحج

شملت جولات "التجارة" الأسواقَ والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز خدمات المركبات بمنطقة المدينة المنورة والطرق المؤدية إلى الحرمين، وغيرها من المواقع بالمنطقة المركزية للحرم النبوي، ومسجد قباء، وميقات ذي الحليفة، وقطار الحرمين السريع، وبقية المواقع الأخرى، حيث أسفرت عن ضبط 150 مخالفة فورية.