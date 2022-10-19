"البيئة" تستهدف توطين 85% من الصناعات الغذائية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول تكلفة واردات الصناعات الغذائية بالمملكة، إلى 70 مليار ريال سنويًا، مما يتيح عديدًا من الفرص الريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة وتستهدف من خلاله توطين نسبة 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.