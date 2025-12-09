جامعة الفيصل تحتفي بـ "يوم العطاء" وتكرم الأميرتين موضي بنت خالد ونوف بنت عبدالرحمن

احتفلت جامعة الفيصل اليوم بـ يوم العطاء، عبر حفل تكريمي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “أهل العطاء في يوم العطاء”، وذلك بمقر الجامعة بالرياض بحضور معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، وصاحب السموّ الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات وقيادات القطاع غير الربحي.