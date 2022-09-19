الدمام.. جامعة الإمام عبدالرحمن تُوقّع اتفاقيتين لتأهيل الطالبات في مجال التجميل

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة فاطمة الرواجح، أن الاتفاقيتين تهدف إلى سد حاجة قطاع مراكز التجميل والصالونات من الكوادر السعودية المؤهلة، من خلال برنامج تدريبي لتأهيل وتخريج مهنيات في مجال الشعر والعناية به، يتضمن جزءاً نظرياً، وآخر عملي تطبيقي في الصالون المجهز، بعدة مراحل في البنية التحتية والبرنامج التدريبي، وإعداد المتدربات وتأسيس الصالون الأكاديمي، إضافة إلى تحويل مخرجات برنامج الابتكار وريادة الأعمال من المشاريع الرياديّة والابتكارات في الكلية إلى منظومة ربحيّة تعتمد على التمويل الذاتي.