جامعة نجران تبدأ في استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، مع إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من الخارج، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه في علم أمراض الدم أو ما يعادلها، وكذلك شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، و‏الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف؛ على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة شهرين.