منتدى الإعلام.. "الأحمري": التحديات فرضت على الصحافي أن يكون شامل الأدوات والمهارات

من جهته، أكد الإعلامي محمد التونسي خلال الجلسة أن التقليدية باتت أهم تحدٍّ يواجه الإعلام في الوقت الراهن، إضافة إلى أن التشبث بالأمجاد الصحافية القديمة يعيق تطور وإثراء التجربة، كما أنها تقف عائقًا أمام الحاضر والمستقبل.