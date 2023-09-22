محليات

شرطة الرياض تقبض على مواطن لترويجه مواد وأقراصًا مخدرة

ضبطت بحوزته سلاحين ناريين وذخيرة حية
شرطة الرياض تقبض على مواطن لترويجه مواد وأقراصًا مخدرة

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة الرياض
الحشيش المخدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org