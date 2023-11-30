90% من سكان المملكة زاروا الفعاليات.. هنا "إحصاءات الثقافة والترفيه" في 365 يومًا

وأوضحت النتائج أن نسبة الأفراد الذين لم يزوروا أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بلغت 20%، 40% منهم كان سبب عدم زيارتهم هو عدم توفر الوقت، وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي في وقت الفراغ بلغت 23%، كما بلغت نسبة الأفراد ممن يمارسون كرة القدم وقت الفراغ 19%.