90% من سكان المملكة زاروا الفعاليات.. هنا "إحصاءات الثقافة والترفيه" في 365 يومًا

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي، نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه من منتصف 2022 إلى منتصف 2023م.
وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة زيارة الأفراد (15 سنة فأكثر) لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية بلغت 80% من إجمالي سكان المملكة، بينما بلغت نسبة زيارة الأفراد لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الترفيهية 90% من إجمالي سكان المملكة.
وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين حضروا الاحتفالات الوطنية بلغت 13%؛ فيما بلغت نسبة زيارة دور السينما 11%، وبلغت نسبة الأفراد السعوديين الذين قاموا بزيارة أحد مواسم الترفيه السعودية 39%، بينما بلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الذين زاروا أحد مواسم الترفيه السعودية 36%.
وأوضحت النتائج أن نسبة الأفراد الذين لم يزوروا أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بلغت 20%، 40% منهم كان سبب عدم زيارتهم هو عدم توفر الوقت، وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي في وقت الفراغ بلغت 23%، كما بلغت نسبة الأفراد ممن يمارسون كرة القدم وقت الفراغ 19%.
وبلغت نسبة الأفراد الذين قرأوا كتابًا واحدًا على الأقل خلال الـ12 شهرًا السابقة 37%، بينما بلغت نسبة قراءة الصحف 21%، ونسبة قراءة المجلات 7%.
يُذكر أن نتائج نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه تعرض بيانات عن زيارة وممارسة الأفراد (15 سنة فأكثر) للأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بناء على نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م؛ وذلك من خلال جمع البيانات باستخدام الاتصال الهاتفي، ورابط العد الذاتي لعينة من الأفراد المختارين.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل حول النشرة من خلال زيارة الموقع الرسمي الهيئة العامة للإحصاء (stats.gov.sa).