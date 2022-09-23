"الجوازات" تشارك في احتفال وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ 92

كما استعرضت في جناح الآليات العسكرية سيارة الخدمات الإلكترونية المتنقلة التي تقوم بخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات لهم، وعدداً من الآليات التاريخية، وألعاباً تفاعلية موجهة.