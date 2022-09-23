محليات

"الجوازات" تشارك في احتفال وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ 92

مشاركتها تضمنت عروضاً تحكي تطور القطاع وصولاً إلى التحول الرقمي
"الجوازات" تشارك في احتفال وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ 92
واس
واس

تشارك المديرية العامة للجوازات في معرض "عِزّ الوطن" الذي تنظمه وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ (92) ، خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر 2022م في واجهة الرياض.

واشتملت مشاركة "الجوازات" على العروض المرئية التي تحكي تطور القطاع عبر التاريخ وصولاً إلى التحول الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المستفيدين من تنفيذها بيُسر وسهولة.

كما استعرضت في جناح الآليات العسكرية سيارة الخدمات الإلكترونية المتنقلة التي تقوم بخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات لهم، وعدداً من الآليات التاريخية، وألعاباً تفاعلية موجهة.

وزارة الداخلية
الجوازات
المديرية العامة للجوازات
اليوم الوطني 92

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