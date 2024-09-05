أمطار غزيرة وصواعق رعدية حتى المساء.. "إنذار أحمر" لمكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير

وتشمل الحالة التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء اليوم، كلًّا من البرك والقحمة بعسير، والكامل والعاصمة المقدسة والجموم والشعيبة بمكة المكرمة، والمهد ووادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة.