عروس المصايف.. مركبات المتنزهين تتزاحم لبلوغ عقبة الهدا "فيديو"

وأظهر مقطع الفيديو زحام مركبات المتنزهين أثناء صعودها العقبةَ الشهيرة "الكر" في طريقهم للاستمتاع بالأجواء التي تشهدها عروس المصايف هذه الأيام، في ظل ما تشهده من أمطار تزامنًا مع عطلة الأسبوع.