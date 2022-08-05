محليات
عروس المصايف.. مركبات المتنزهين تتزاحم لبلوغ عقبة الهدا "فيديو"
مشاهد وثّقها "بخش" في الطريق للاستمتاع بالأجواء والمطر المتزامن
يشهد طريق الهدا "الكر" زحامًا كبيرًا للمركبات القاصدة مدينة الطائف، وسط تكثيف أمني لسلامة العابرين.
والتقطت عدسة المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، الزحام الذي يشهده طريق الهدا "الكر"، عصر اليوم الجمعة.
وأظهر مقطع الفيديو زحام مركبات المتنزهين أثناء صعودها العقبةَ الشهيرة "الكر" في طريقهم للاستمتاع بالأجواء التي تشهدها عروس المصايف هذه الأيام، في ظل ما تشهده من أمطار تزامنًا مع عطلة الأسبوع.