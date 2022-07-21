"المشي بين السحاب.. أعجوبة السياحة بين مسارات جبال عسير"

وتعد عسير إحدى أبرز الوجهات السياحية، ليس في المملكة فحسب، بل في المنطقة العربية بأكملها؛ حيث تشهد هذه الأيام حركة سياحية نشطة من داخل المملكة وخارجها، تزامنًا مع فصل الصيف الذي تتمتع فيه عسير والعديد من مناطق ومدن المملكة بأجواء فريدة، يستمتع خلالها السياح والزوار من المملكة ودول الخليج ودول المنطقة بالأجواء الباردة والممطرة في المرتفعات، وكذلك بالأنشطة والمغامرات الجبلية والبحرية، والتعرف على العمق التاريخي والتنوع الثقافي بالمملكة، مع مشاركة فاعلة من القطاع السياحي الخاص.