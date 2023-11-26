"العثيم للاستثمار" تُعلن إطلاق أحدث شركاتها الاستثمارية المتخصصة في الرياضة

وأوضح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم للاستثمار، أن تأسيس الشركة الجديدة ضمن منظومة شركات عبدالله العثيم للاستثمار يأتي انطلاقًا من رؤيتها واستراتيجيتها في التوسع والتطوير، وتنويع مصادر الدخل، وإثراء فرص الاستثمار للشركات القائمة، وتحقيق المزيد من النمو، من خلال تكامل الأنشطة والمشروعات، والتحديث والتطوير الممنهج.