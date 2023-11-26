"العثيم للاستثمار" تُعلن إطلاق أحدث شركاتها الاستثمارية المتخصصة في الرياضة

أعلنت شركة العثيم للاستثمار إطلاق "شركة العثيم للرياضة" المتخصصة في إنشاء وتشغيل الأندية الرياضية ومراكز اللياقة والأكاديميات، وتنظيم الفعاليات الرياضية داخل المراكز التجارية والفنادق والمجمعات السكنية وغيرها؛ لتواكب رؤية المملكة 2030 في تحقيق تنمية وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي، ولإثراء الثقافة الرياضية، ودعم وتعزيز عناصر جودة الحياة.
ويأتي هذا الإعلان الخاص بإطلاق شركتها الجديدة لتنضم إلى شركاتها القائمة، في الوقت الذي تشهد فيه شركة العثيم للاستثمار استمرار أعمال التوسعة والتطوير في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز أنشطتها الاستثمارية وتطويرها، بما يحقق التنوع في مصادر الدخل، ويُعزِّز مركزها المالي.
وأوضح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم للاستثمار، أن تأسيس الشركة الجديدة ضمن منظومة شركات عبدالله العثيم للاستثمار يأتي انطلاقًا من رؤيتها واستراتيجيتها في التوسع والتطوير، وتنويع مصادر الدخل، وإثراء فرص الاستثمار للشركات القائمة، وتحقيق المزيد من النمو، من خلال تكامل الأنشطة والمشروعات، والتحديث والتطوير الممنهج.
وأشار إلى أن شركة العثيم للرياضة ستعمل على إقامة مراكز وأكاديميات وفعاليات رياضية متخصصة، تناسب جميع أفراد وفئات المجتمع في المجمعات التجارية والفنادق والأصول المملوكة لشركة العثيم للاستثمار؛ بهدف الاستفادة من البنية التحتية والاجتماعية لهذه المنشآت والمواقع في تعزيز فرص النجاح، إلى جانب إثراء تجربة العملاء، وتعزيز الثقافة الرياضية والصحية تماشيًا مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
ومن جانبه، أكد المهندس المهند بن فاروق الزعبي، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للرياضة، أن توجُّهات شركة العثيم للرياضة تتمثل في تعزيز الاستثمار الرياضي بكل أنواعه في المملكة، والتخصص والتنوع في الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة، وتتكامل مع استراتيجية شركة العثيم للاستثمار.