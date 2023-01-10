انتشال جثة شخص غرق في سيل بوادي الحائر وآخر في تجمع مياه بالمدينة المنورة وإنقاذ اثنين بالقصيم

انتشل مدني الرياض اليوم شخصًا غرق في سيل بوادي الحائر.
وقال الدفاع المدني: نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
وفي وقت سابق اليوم انتشل مدني #المدينة_المنورة شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار، فيما تمكن مدني #القصيم من إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، وهما بصحة جيدة - ولله الحمد.
وأمس كان قد أعلن الدفاع المدني أن مدني عسير انتشل شخصًا غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان.
ويواصل الدفاع المدني توعيته بمخاطر المجازفة بعبور تجمعات المياه داعيًا أثناء هطول الأمطار للابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.