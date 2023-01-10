انتشال جثة شخص غرق في سيل بوادي الحائر وآخر في تجمع مياه بالمدينة المنورة وإنقاذ اثنين بالقصيم

وفي وقت سابق اليوم انتشل مدني #المدينة_المنورة شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار، فيما تمكن مدني #القصيم من إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، وهما بصحة جيدة - ولله الحمد.