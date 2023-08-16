بالصور.. المعرض الإلكتروني يُبرز جهود "تعليم الطائف" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

ويهدف المعرض الذي يحتوي على عددٍ من البوثات والشاشات الإلكترونية إلى تبصير المجتمع وأولياء الأمور بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وباستعدادات إدارة التعليم بالأرقام والصور، فيما تضمن المعرض مهام الإدارات التي تمثلت في حركة نقل مديري المدارس والمعلمين والإداريين ومباشرة مديري المدارس المنقولين في مدارسهم الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز عقود الشحن والمياه، وصرف الميزانية التشغيلية، واستلام وتوزيع المقررات على المدارس والمباني الجديدة، وعمليات التأهيل والصيانة والتأهيل للمباني، وترحيل الكتب ووصولها إلى المدارس، وبرامج التدريب، والزيارات الميدانية للمشرفين للوقوف على الاستعداد.