بالصور.. المعرض الإلكتروني يُبرز جهود "تعليم الطائف" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي مساء أمس المعرض الإلكتروني للاستعداد للعام الدراسي 1445هـ، والذي تنفذه إدارة العلاقات العامة والإعلام بمشاركة الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وصاحب المعرض الإلكتروني والذي أُقيم في تيرا مول ويستمر لمدة يومين، حفل خطابي بهذه المناسبة، تضمن عددًا من الفقرات الإبداعية والمتنوعة التي تحث على الانطلاقة الجادة والانضباط المدرسي في سائر المراحل التعليمية.
ويهدف المعرض الذي يحتوي على عددٍ من البوثات والشاشات الإلكترونية إلى تبصير المجتمع وأولياء الأمور بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وباستعدادات إدارة التعليم بالأرقام والصور، فيما تضمن المعرض مهام الإدارات التي تمثلت في حركة نقل مديري المدارس والمعلمين والإداريين ومباشرة مديري المدارس المنقولين في مدارسهم الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز عقود الشحن والمياه، وصرف الميزانية التشغيلية، واستلام وتوزيع المقررات على المدارس والمباني الجديدة، وعمليات التأهيل والصيانة والتأهيل للمباني، وترحيل الكتب ووصولها إلى المدارس، وبرامج التدريب، والزيارات الميدانية للمشرفين للوقوف على الاستعداد.
وأبرز المعرض كذلك الجانب التدريبي لخطة الاستعداد لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، حيث تم تأهيل 29 معلمًا و236 معلمة من المعلمين والمعلمات الجدد وذلك بواقع أربعة برامج، كما تم قبول أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في الصف الأول ابتدائي بينما نجد عدد الطلبة المقبولين في رياض الأطفال 9538 طالبًا وطالبة، كما تم اعتماد حركة النقل لمديري ومديرات المدارس ووكلائها بواقع 46 مدير مدرسة و50 وكيل مدرسة و53 مديرة مدرسة و27 وكيلة مدرسة.
وسلط المعرض الضوء على الإجراءات التي تمت في عملية التعاقد الوظيفي، وذلك بواقع 30 معلمًا و240 معلمة وتعاقد، في حين تم في التجهيزات المدرسية توزيع الشاشات التفاعلية وصيانة المختبرات المدرسية وتجهيز معامل الحاسب الآلي لمسارات المرحلة الثانوية التخصصية، بالإضافة إلى تأمين المقاعد الدراسية والسبورات التفاعلية.
كما اشتملت استعدادات الشؤون الإدارية والمالية على نسبة إنجاز 100 % في الميزانية التشغيلية للمدارس وتأمين المياه للمدارس بنسبة إنجاز 100 %، واستمرار استلام وترحيل المقررات الدراسية، ونقل الأثاث المدرسي هذه الفترة .
وفي جانب تجهيز المباني والبيئة المدرسية، فقد تم ترميم وصيانة ثمانية مبانٍ تعليمية، واستلام سبعة مبانٍ تعليمية جديدة بطاقة استيعابية 3870 طالبًا وطالبة بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال، وصيانة المظلات القماشية في 30 مدرسة والسواتر المعدنية في 18 مدرسة وتحويل 21 مدرسة لمدارس الطفولة المبكرة، وعزل الأسقف ودورات المياه لـ 50 مدرسة وتكييف أفنية 28 مدرسة ومعالجة التشوه البصري لـ 20 مدرسة.
كما قامت إدارة تقنية المعلومات على صيانة 118 معمل حاسب آلي ومصادر تعلم، وإضافة 369 خدمة إنترنت إضافية للمدارس ومكاتب التعليم، وإنجاز 41 تذكرة دعم أنظمة والتعامل مع 414 بلاغًا تقنيًا.
من جانب آخر، شدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي على اكتمال التجهيزات والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد تضافر الجهود جميعًا في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس من أجل ضمان البداية المحفزة للطلاب والطالبات منذ أول يوم دراسي.
وأشار "الغامدي" إلى أن أولياء الأمور يعدون شركاء النجاح في الرحلة التعليمية للطلبة من خلال تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومن أجل أن تكون المخرجات التعليمية مواكبة للتطور وحليفها التفوق في سائر المراحل الدراسية لتحقيق الأهداف التربوية في إنشاء جيل واعد معتز بدينه ووطنه.
وفي الختام، كرّم المدير العام للتعليم الرعاة والداعمين، مثمنًا جهودهم كذلك المشاركين متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالنجاح والتوفيق.