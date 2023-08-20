مكة المكرمة: ارتفاع فرص الأمطار على العديد من المحافظات اليوم الاثنين

تشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج محاكاة حاسوبية، إلى توقعات بأن ترتفع فرص هطول الأمطار الرعدية على العديد من محافظات منطقة مكة المكرمة يوم الاثنين القادم والموافق 21/ 8/ 2023؛ وذلك نتيجة تدفق الرياح الشرقية الرطبة في طبقات الجو العالية والمتوسطة بالتزامن مع تقدم الحزام المداري من الجنوب مصحوب بكتلة هوائية رطبة.
ويتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين لتكاثر السحب الركامية على المرتفعات الشرقية والطائف، يرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب.
كما لا يُستبعد أن تمتد السحب الركامية غربًا لتطال أجزاء من المشاعر المقدسة وقد يرافقها أمطار متفرقة ونشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.