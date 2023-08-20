مكة المكرمة: ارتفاع فرص الأمطار على العديد من المحافظات اليوم الاثنين

ويتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين لتكاثر السحب الركامية على المرتفعات الشرقية والطائف، يرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب.