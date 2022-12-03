مليون طالب وطالبة ينتظمون بالفصل الدراسي الثاني غدًا في الرياض

ينتظم أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1444هـ.
يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، واكتمال التجهيزات لاستقبال الدارسين في 6014 مدرسة.
ورحّب المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية، مشيرًا إلى أن الإدارة أكملت منذ وقت مبكر كل التجهيزات لاستقبالهم.
كما أنهت توزيع المقررات الدراسية لجميع المراحل في مدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني، منذ وقت مبكر، لضمان بداية جادة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، مضيفًا أن الإدارة استكملت جميع أعمال الصيانة والنظافة والتأهيل للمدارس.
وقال "الغامدي": إن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد وجه جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري ومديرات المدارس، بعد شكره لهم على ما بذلوه خلال الفصل الدراسي الأول؛ ببذل كل الجهود لانطلاقة جادة وقوية للفصل الدراسي الثاني من اليوم الأول، ومن ذلك الاستمرار في تفعيل الإذاعة المدرسية من اليوم الأول والاستقبال المبهج للطلاب والطالبات ومتابعة انضباطهم، والتأكد من انطلاقة الدراسة والشرح من اليوم الأول.
ولفت "الغامدي" إلى أن المدير العام قد أكد على جميع المدارس بمتابعة جاهزية المبنى المدرسي، والتواصل المباشر والمستمر مع المقاولين ورفع البلاغات بالملاحظات على الرقم 920033841، أو تطبيق مدرستي "TBC" المعلن على حساب الإدارة، أو أرقام المشرفين الميدانيين المرسلة لهم مسبقًا.
علمًا بأن جميع المدارس ضمن عقود التشغيل والصيانة للمكيفات والصيانة العامة والنظافة، المُسندة لشركة تطوير، كذلك التأكد من سلامة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة ورفع الوعي لدى الطلبة في ذلك.
وأضاف "الغامدي" أن مدير عام تعليم الرياض قد أكّد أيضًا على جميع المدارس متابعة النقل المدرسي، قائلًا: إن الطلاب والطالبات أمانة والواجب علينا متابعتهم وشحذ هممهم وتقبل أحلامهم وطموحاتهم وتعزيزها، والتأكيد على قيم الإتقان والانضباط والعزيمة والمثابرة والقيم الوطنية، والإيجابية والمرونة وغرسها فيهم، ونشر ثقافة العمل الجادّ بينهم.
إلى ذلك وجّهت الإدارة، أكثر من ألفَيْ مشرف ومشرفة بزيارات إشرافية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني؛ لتفقد سير العملية التعليمية في جميع المدارس والاطمئنان على انتظام الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.