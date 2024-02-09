"البديوي" يلتقي وزيرَ خارجية سنغافورة ويناقشان القضايا الدولية والإقليمية

أكّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة؛ حرصَ مجلس التعاون وسنغافورة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم، بمدينة بيرث في أستراليا، وذلك على هامش المؤتمر السابع للمحيط الهندي.
وشهد اللقاءُ مناقشةَ آخر مستجدّات الجهود المبذولة لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة في عام 2008م، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة للجانبين.
وتمّ تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحة الدولية.