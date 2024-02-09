"البديوي" يلتقي وزيرَ خارجية سنغافورة ويناقشان القضايا الدولية والإقليمية

أكّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة؛ حرصَ مجلس التعاون وسنغافورة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.