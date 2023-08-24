هيئة النقل تترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية بلندن

ترأست الهيئة العامة للنقل وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية (IMO)، الذي عُقد في مقر المنظمة البحرية الدولية بمدينة لندن.
جاء هذا الاجتماع بهدف وضع وتحديث الأحكام الإلزامية (لدولة العلم، ودولة الميناء، والدولة الساحلية) ودعم التنفيذ الفعال لصكوك المنظمة البحرية الدولية، واستعراض التحديات طويلة الأمد المتعلقة بالامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية.
وضم الوفد عدة جهات حكومية وخاصة هي: الهيئة العامة للموانئ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشركة نيوم.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كمشروع التعديلات على إجراءات مراقبة دولة الميناء، ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية كيب تاون، بالإضافة إلى تحديث الدليل الإرشادي لتنفيذ مدونة إدارة السلامة الدولية، وأخيرًا اعتماد التعديلات النهائية على مسودة الدليل الإرشادي للمعاينة.