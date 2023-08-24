هيئة النقل تترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية بلندن

وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كمشروع التعديلات على إجراءات مراقبة دولة الميناء، ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية كيب تاون، بالإضافة إلى تحديث الدليل الإرشادي لتنفيذ مدونة إدارة السلامة الدولية، وأخيرًا اعتماد التعديلات النهائية على مسودة الدليل الإرشادي للمعاينة.