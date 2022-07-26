"الفاخري" يوضّح لـ"سبق" دور "غرفة تبوك" في ملتقى التوظيف والفئات المستفيدة

وأوضح أن "الضمان" بعد أن وجّه الرسائل للفئة المستفيدة، تم تداول الرسالة من قِبَل مستفيدين على أنها عامة، وحضر عدد منهم اليوم، وتم إخبارهم فور وصولهم بالفئة المستفيدة من هذا الإعلان.