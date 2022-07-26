"الفاخري" يوضّح لـ"سبق" دور "غرفة تبوك" في ملتقى التوظيف والفئات المستفيدة

أكد رئيس الغرفة التجارية في منطقة تبوك عماد سداد الفاخري لـ"سبق"، أن تواجد عدد من الشباب والشابات أمام مبنى الغرفة بتبوك صباح اليوم؛ كان استجابة لإعلان توظيف.
وقال الفاخري: إن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة طلب من الغرفة -وفق خطاب مرسل- استخدام الصالات لإجراء مقابلات شخصية للترشيح لوظائف في عدد من الشركات، وهي خاصة بالمسجلين بالضمان تحت مسمى ملتقى التوظيف بعدد ٥٦٨ وظيفة.
وأوضح أن "الضمان" بعد أن وجّه الرسائل للفئة المستفيدة، تم تداول الرسالة من قِبَل مستفيدين على أنها عامة، وحضر عدد منهم اليوم، وتم إخبارهم فور وصولهم بالفئة المستفيدة من هذا الإعلان.
وأكد "الفاخري" أنه من باب التعاون المجتمعي بين الغرفة التجارية ووزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، قامت الغرفة بتقديم الصالات لهم لتسهيل مهمتهم؛ حيث تجرى الآن المقابلات في صالات الغرفة للمستفيدين فقط.