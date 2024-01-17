أمطار شتوية الطابع متوقَّعة على أجزاء من الشرقية والرياض نهاية الأسبوع

تشير آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بعبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية أجواء المملكة العربية السعودية؛ وهو ما يؤدي إلى نشوء حالة محدودة، وسريعة من عدم الاستقرار الجوي نهاية هذا الأسبوع ويتركز تأثيرها على أجزاء متفرقة من منطقتي الرياض والشرقية.
ويتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة بدءًا من ساعات ليلة الأربعاء/الخميس لتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء متفرقة من منطقتي الرياض والقصيم ويرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها حدوث الرعد في بعض الأوقات.
أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من وسط وشرق المملكة وتظهر كميات من السحب على أجزاء عديدة من منطقتي الشرقية والرياض ويصحبها هطول أمطار متفرقة في مجملها، مع نشاط للرياح على فترات على السواحل الشرقية.