أمطار شتوية الطابع متوقَّعة على أجزاء من الشرقية والرياض نهاية الأسبوع

أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من وسط وشرق المملكة وتظهر كميات من السحب على أجزاء عديدة من منطقتي الشرقية والرياض ويصحبها هطول أمطار متفرقة في مجملها، مع نشاط للرياح على فترات على السواحل الشرقية.