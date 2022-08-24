6 خطوط وخدمات ملاحية.. "ميناء جدة الإسلامي" يعزز الحركة التجارية مع المغرب

ويُعد ميناء جدة الإسلامي نقطة الانطلاق إلى الموانئ المغربية؛ نظرًا لموقعه في نطاق شبكة الأعمال البحرية العالمية على ساحل البحر الأحمر، وامتلاكه خصائص تشغيلية فائقة؛ حيث يضم 4 محطات، و62 رصيفًا متعددة الأغراض بأعماق تتراوح بين 7.5م و18م، وتصل مساحته الإجمالية إلى 12.5كم²؛ فيما تُقدر طاقته الاستيعابية بنحو 130 مليون طن.