"شاعر الراية" على القناة السعودية.. ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح كبيرة

حظي برنامج "شاعر الراية" بردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح كبيرة بعد عرض الحلقة الأولى السبت الماضي، حيث حصد متابعة كبيرة على شاشة القناة السعودية الأولى، حيث أكّد عددٌ من الإعلاميين أن البرنامج أعاد لبرامج الشعر وهجها وتوازنها وهيبتها، خاصة أن الشخصية الرمزية للبرنامج هو أمير الحرف ومدرسة الشعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وبقيادة لجنة التحكيم المميزة: ناصر السبيعي وخالد المريخي ونايف صقر، وهي أسماء قادت ساحة الشعر وتميزت بذائقتهم المتفردة، كما أعاد البرنامج وهج النجاح للقناة السعودية الأولى التي كانت ومازالت تقدم برامج ذات قيمة عالية وإضافة إعلامية.