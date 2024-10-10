"الغطاء النباتي" يبدأ خطة تنظيم الرعي بمحمية معيلة 3 بالحدود الشمالية

بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنفيذ خطة لتنظيم الرعي بمحمية معيلة 3 بمنطقة الحدود الشمالية، حيث تم التصريح لـ 25 مربيًا بإجمالي 542 من الإبل و2485 من الأغنام، وذلك بهدف التخفيف من تراكم المادة النباتية والحد من انتشار النباتات الانتهازية. كما شمل التعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء"، بتوفير فرقة بيطرية في الموقع.