"الغطاء النباتي" يبدأ خطة تنظيم الرعي بمحمية معيلة 3 بالحدود الشمالية

بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنفيذ خطة لتنظيم الرعي بمحمية معيلة 3 بمنطقة الحدود الشمالية، حيث تم التصريح لـ 25 مربيًا بإجمالي 542 من الإبل و2485 من الأغنام، وذلك بهدف التخفيف من تراكم المادة النباتية والحد من انتشار النباتات الانتهازية. كما شمل التعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء"، بتوفير فرقة بيطرية في الموقع.
وأكد المركز أن تنظيم الرعي وتحديد الحمولة الرعوية يُعدّان من العوامل الأساسية لإعادة تأهيل المراعي وحماية الموائل الطبيعية، إضافة إلى تعزيز استدامة الغطاء النباتي لتلبية احتياجات الثروة الحيوانية في المملكة. وشدد على أهمية الالتزام بعدم تجاوز الأعداد المصرح بها للرعي، حيث يسهم ذلك في تنمية واستدامة الغطاء النباتي.
وأشار المركز إلى أن فرق الرقابة والحماية تعمل ميدانيًّا على تنظيم دخول وخروج المصرح لهم في نطاق الرعي، مع تسهيل الإجراءات وتوعية المربين حول الممارسات الصحيحة للحفاظ على الغطاء النباتي. كما أكد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين لأنظمة الرعي.
يذكر أن المركز يواصل جهوده في تنمية وحماية الغطاء النباتي، وتأهيل المراعي المتدهورة، بالإضافة إلى مراقبة التعديات على الغابات والمتنزهات الوطنية، مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة الحياة.