المرور السعودي: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة

شدّدت الإدارة العامة للمرور على أهمية التأكد من سلامة الإطارات أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مؤكدةً أن الإطارات الجيدة تُسهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وأوضح المرور السعودي أن الإطارات السليمة تساعد على تقليل احتمالية الانزلاق، وتوفّر ثباتًا أفضل على الطرق المبتلة، إلى جانب دورها في تقليل مسافة التوقف، ما يرفع من مستوى التحكم بالمركبة في الظروف الجوية الماطرة.
ودعا المرور قائدي المركبات إلى فحص الإطارات بشكل دوري، والتأكد من عمق النقشة وضغط الهواء المناسب، والالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على عدد من المناطق.