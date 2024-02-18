محليات

عسير.. إحباط تهريب 420 كجم من نبات القات المخدر والقبض على 12 مخالفًا

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
عسير.. إحباط تهريب 420 كجم من نبات القات المخدر والقبض على 12 مخالفًا

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب (240) كجم من نبات القات المخدر، كما ألقت القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (180) كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود
عسير
نبات القات المخدر

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