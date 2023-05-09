محفظة مليارية لمشاريع خميس مشيط لتطوير الطرق والأحياء والحدائق

وقف أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي على مشاريع بلدية خميس مشيط التي تقوم بتنفيذها مع المختصين بالمشاريع والاستثمار، واستمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي تحدث فيه عن جهود البلدية ومراحل سير العمل في دراسة واعتماد المشاريع التي تحتاجها المحافظة.