محفظة مليارية لمشاريع خميس مشيط لتطوير الطرق والأحياء والحدائق

وقف أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي على مشاريع بلدية خميس مشيط التي تقوم بتنفيذها مع المختصين بالمشاريع والاستثمار، واستمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي تحدث فيه عن جهود البلدية ومراحل سير العمل في دراسة واعتماد المشاريع التي تحتاجها المحافظة.
وعقب ذلك تم الشخوص ميدانياً على نماذج للحدائق التي أعلنت عنها البلدية والبالغ عددها 40 حديقة في مواقع مختلفة من المحافظة والمراكز التابعة لها.
وتم خلال اللقاء الوقوف على مشروع درء أخطار السيول وتطوير وادي عتود بالإضافة إلى موقع مشروع تأهيل الطريق المحوري طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق الإمام محمد بن سعود ومشروع تطوير الطريق المؤدي للقصور التراثية في المحافظة، كما شاهد بن جالي موقع حديقة الرصراص الجاري استكمال إجراءات تنفيذها.
ومن جهته أوضح أمين عسير أن محافظة خميس مشيط في حاجة ماسة لعدد كبير من المشاريع حيث إن هناك محفظة مليارية لتطوير الطرق والأحياء والحدائق والتي سيتم البدء في طرح تلك المشاريع وترسيتها والتنفيذ خلال الأشهر القادمة.
يذكر أن الوفد المرافق لأمين عسير في الجولة وكيل الأمين للمشاريع م.سلمان الفيفي والمشرف العام على مكتب الأمين م.عبدالرزاق العلياني ووكيل الأمين للتخطيط والأراضي م.أحمد الفيفي ووكيل الاستثمار أ.إبراهيم الحفظي والمهندس عايض الهاجري.