ضبط عدد من المواطنين والمخالفين لممارستهم التسوّل في القصيم

ونجحت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، في رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل واستعطاف المارة داخل المحال التجارية وخارجها، إضافة إلى رصد وضبط مواطن يتسوّل داخل المحال التجارية وخارجها، ورصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لقيامه بالتسوّل واستعطاف المصلين بعد انتهائهم من أداء الصلاة.