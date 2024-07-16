في قبو منزل سكني.. "الغذاء والدواء" تغلق مستودعاً غذائياً مخالفاً بالمدينة

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنشأة اتخذت قبو منزل سكني لممارسة النشاط، وتمّ ضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية بداخله، ومصادرة المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، كما أنها حرّرت محضر ضبط للمخالفات المرصودة بداخل المنشأة، وقدّمت خطة تصحيحية لإخلاء الموقع والانتقال إلى موقع نظامي.