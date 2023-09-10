الوطنية للإسكان NHC توقع اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مدينة بجودة حياة مستدامة شرق الرياض

أما في قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة مشروعات سياحية غير مسبوقة، بأعلى المعايير العالمية، فلديها : منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة ، وجاري تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول في مشروع مدينتي بشرق القاهرة، والثاني في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر ، هذا بالإضافة إلى مشروع " راديسون ساس كوليكشن" قيد التطوير بمدينة مرسي علم المطلة علي البحر الأحمر.