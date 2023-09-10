الوطنية للإسكان NHC توقع اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مدينة بجودة حياة مستدامة شرق الرياض

وقعت الوطنية للإسكان NHC اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى المطور العمراني الأبرز في جمهورية مصر العربية، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي وبرعاية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة شرق العاصمة الرياض.
ويوفر مشروع المدينة الجديدة نحو 27,750 وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 الى 400 متر مربع ، وشقق سكنية بمساحات مختلفة ، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة. وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى ، واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط ، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها ، مثل مدينة "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات ، كذلك مدينة "نور" بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.
أما في قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة مشروعات سياحية غير مسبوقة، بأعلى المعايير العالمية، فلديها : منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة ، وجاري تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول في مشروع مدينتي بشرق القاهرة، والثاني في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر ، هذا بالإضافة إلى مشروع " راديسون ساس كوليكشن" قيد التطوير بمدينة مرسي علم المطلة علي البحر الأحمر.
ويشار الى أن مشروع المدينة الجديدة بشرق العاصمة الرياض يقع في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، تتنوع فيها المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية بالإضافة الى الحدائق والمساجد والجوامع.
يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.