6 ْمئوية.. طريف والسودة تسجّلان أدنى درجة حرارة بالمملكة وجازان والقنفذة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية فيما سجّلت السودة وطريف 6 درجات فقط .