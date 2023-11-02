أمطار مستمرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تكشفها الأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية).
وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وتابع، المركز أن أعلى درجة حرارة بينبع 35 مئوية؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 9 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% بأبها وبريدة.