خلال 9 أشهر.. "سعود الطبية" تصدر قرابة 70 ألف تقرير طبي للمراجعين والمرافقين

وأوضحت المدينة أن هذه الجهود تأتي مواصلة لخدمات المدينة المقدمة للمراجعين كافة، وحرصًا على أن تكون متميزة، من خلال استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها؛ مشيرة إلى أن التقارير اشتملت على الإجازات المرضية، والمرافقة، وخدمات تفاعلية للمرضى، وتقارير مختلفة منها: التقارير الشخصية، والمحاكم، والشرطة والمرور، والمواليد، والزواج، وتقدير العمر، وصلاحية العمل، والضمان الاجتماعي والإفراج الصحي، وتقارير لجهات حكومية أخرى؛ مبنية على الخطابات الصادرة من الجهة الطالبة لها حسب المعايير المطلوبة.