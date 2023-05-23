محليات

"الضريبة والجمارك": 4 معايير لتصنيف السيارة المستعملة كسلعة مؤهلة لتطبيق "هامش الربح"

أبرزها أن تكون مسجلة بالمملكة وصالحة لإعادة الاستعمال
"الضريبة والجمارك": 4 معايير لتصنيف السيارة المستعملة كسلعة مؤهلة لتطبيق "هامش الربح"
سبق
سبق

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير التي يجب توفرها لتصنّف السيارات المستعملة على أنها سلع مؤهلة لتطبيق هامش الربح.

وأوضحت الهيئة أن هناك 4 معايير لتصنيف السيارة على أنها سلع مؤهلة لتطبيق طريقة هامش الربح، وهي أن تكون تمت قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو أغراض العمل، وأن تكون السيارة المستعملة مسجلة بالمملكة، وصالحة لإعادة الاستعمال، كما هي على حالتها أو بعد إجراء التصليحات والتحسينات لها، بشرط ألا تكون خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية، وأن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة، ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السيارة المستعملة

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