"الأحوال المدنية": هذه معايير اختيار الأسماء.. ولا توجد قائمة محددة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء.
وأضافت الأحوال المدنية في ردّها على تساؤل أحد المتابعين عن اسم معين هل مسموح أم ممنوع للمواليد، لافتةً إلى أن ضوابط تسجيل أسماء المواليد تشمل وجود الأسماء المعرفة بـ"الـ" في الأسماء العربية المتعارف عليها مثل، البراء والعنود والجوهرة والوليد.
وتابعت: إن تسجيل الاسم يجب أن يكون مجردًا من الألقاب مثل "السيد"، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية للاسم مثل "المعروف بكذا"، كما لا يُسمح بالأسماء المركبة محمد صالح ومحمد مصطفى أو المخالفة للشريعة "عبدالرسول"...