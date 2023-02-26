"الأحوال المدنية": هذه معايير اختيار الأسماء.. ولا توجد قائمة محددة

وأضافت الأحوال المدنية في ردّها على تساؤل أحد المتابعين عن اسم معين هل مسموح أم ممنوع للمواليد، لافتةً إلى أن ضوابط تسجيل أسماء المواليد تشمل وجود الأسماء المعرفة بـ"الـ" في الأسماء العربية المتعارف عليها مثل، البراء والعنود والجوهرة والوليد.