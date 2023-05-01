بعد نزيف قاتل إثر إصابة بآلة حادة.. تدخل طبي ينقذ شابًا من الموت في مكة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمنطقة مكة المكرمة في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة بآلة حادة نافذة إلى القلب تسببت في نزيف حاد وحالة حرجة وغير مستقرة في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح.
وقال تجمّع مكة المكرمة الصحي: استقبل فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بلاغًا عاجلًا لوجود حالة إنقاذ حياة لشاب تحتاج لتدخل طبي جراحي عاجل من قبل أحد المستشفيات بالمنطقة؛ حيث تم التعامل بشكل سريع جدًا، وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية الطارئة التي أسهمت في إبقائه على قيد الحياة، ومن ثم نقله عبر فريق الإسعاف في وقت زمني سريع أدخل على إثره لغرفة العمليات الجراحية الكبرى بمدينة الملك عبدالله الطبية قبل حدوث توقّف للقلب، وبيّنت الفحوصات الطبية العاجلة أن الإصابة كانت في البطين الأيسر التي تسبب الوفاة بنسبة 60%.
وأضاف: على الفور تقرر استخدام أدوية مقوية لعضلة القلب ونقل دم عاجل، ووضع جهاز خارجي مساعد للدورة الدموية عن طريق شريان ووريد الفخذ؛ وذلك لمساعدة القلب والدورة الدموية للمريض وتبريده؛ حفاظًا على أعضائه الحيوية (الدماغ والكبد والكلى والرئة).
وأردف التجمّع: تم فتح صدر المريض، وتبين وجود ثقب في حدود 2 سم يخترق عضلة القلب وقريب 4 ملليمتر من الشريان الرئيس المغذي لعضلة القلب، فتم إقفال الثقب وخياطته والتأكد من إيقاف النزيف الحاد، ليتم بعد ذلك نقل المريض إلى قسم عناية جراحة القلب بعد إنقاذ حياته وإفاقته بعد 4 ساعات من العملية ومتابعة وضعه الصحي لحين استقرار الحالة وخروجه من المستشفى بصحة وسلامة.