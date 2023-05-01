بعد نزيف قاتل إثر إصابة بآلة حادة.. تدخل طبي ينقذ شابًا من الموت في مكة

وقال تجمّع مكة المكرمة الصحي: استقبل فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بلاغًا عاجلًا لوجود حالة إنقاذ حياة لشاب تحتاج لتدخل طبي جراحي عاجل من قبل أحد المستشفيات بالمنطقة؛ حيث تم التعامل بشكل سريع جدًا، وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية الطارئة التي أسهمت في إبقائه على قيد الحياة، ومن ثم نقله عبر فريق الإسعاف في وقت زمني سريع أدخل على إثره لغرفة العمليات الجراحية الكبرى بمدينة الملك عبدالله الطبية قبل حدوث توقّف للقلب، وبيّنت الفحوصات الطبية العاجلة أن الإصابة كانت في البطين الأيسر التي تسبب الوفاة بنسبة 60%.