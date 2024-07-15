"أمانة الجوف" تطرح 22 فرصة استثمارية متنوعة للمستثمرين والمؤسسات

أعلنت أمانة منطقة الجوف، عن طرح 22 فرصة استثمارية متنوعة في مدينة سكاكا للمستثمرين والمؤسسات الوطنية؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة الاستثمارات في القطاع البلدي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ وفقًا لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفرص المطروحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، تتنوع ما بين أنشطة تجارية متعددة، وسكنية، ومنتجع سياحي وترفيهي "جبل قارا سابقًا"، ومجمع مشاتل، ومنتجعات وشاليهات، وماكينات بيع ذاتية، ومحل تجاري؛ مبينًا أن فتح المظاريف سيكون بتاريخ 23 و24 يوليو الجاري.
ودعا المستثمرين والمؤسسات للاستفادة من الفرص المطروحة؛ مؤكدًا حرص الأمانة -بتوجيهات من أمينها- على طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة.