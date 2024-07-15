"أمانة الجوف" تطرح 22 فرصة استثمارية متنوعة للمستثمرين والمؤسسات

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفرص المطروحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، تتنوع ما بين أنشطة تجارية متعددة، وسكنية، ومنتجع سياحي وترفيهي "جبل قارا سابقًا"، ومجمع مشاتل، ومنتجعات وشاليهات، وماكينات بيع ذاتية، ومحل تجاري؛ مبينًا أن فتح المظاريف سيكون بتاريخ 23 و24 يوليو الجاري.