ملابس ثقيلة.. "الحصيني" عن أجواء الرياض ومحافظاتها غداً: هطولات!

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد منطقة الرياض "العاصمة والمحافظات" غدًا الجمعة، أجواءً تميل للبرودة نهارًا باردة ليلاً، مشيرًا إلى أن البرودة ستزداد مع تقدم ساعات الليل.
وأوضح "الحصيني" أنه يتوقع أن تكون الأمطار على العاصمة ومحافظاتها الشمالية والغربية خفيفة إلى متوسطة.
وقال: "الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ يتوقع أن تشهد محافظات الرياض الغربية والجنوبية هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة وسيول يوم غد الجمعة 1444/6/6هـ".
وأضاف: "تحتاجون إلى ملابس شتوية ثقيلة فيما يتعلق بالعاصمة الرياض ومحافظاتها".