ملابس ثقيلة.. "الحصيني" عن أجواء الرياض ومحافظاتها غداً: هطولات!

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد منطقة الرياض "العاصمة والمحافظات" غدًا الجمعة، أجواءً تميل للبرودة نهارًا باردة ليلاً، مشيرًا إلى أن البرودة ستزداد مع تقدم ساعات الليل.