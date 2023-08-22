أمير الشرقية: المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية توسّعت لتشمل شرائح متعدّدة

وخلال كلمته في الحفل، قال المدير الإقليمي لبنك التنمية بالمنطقة محمد الموسى، إن رحلة العميل في البنك تختلف من منتج إلى آخر، وبالنسبة للقروض الاجتماعية فقد خطا البنك خطوات ممتازة في قضية المعالجة، ففي السابق كانت معالجة الطلب عملية يدوية بنسبة 100%، أما الآن فقد أصبحت نسبة كبيرة من المعاملة تتم الكترونيا، بل إن البنك تجاوز الموضوع هذا حتى فيما يخص توثيق الضمان ، حيث إن كفيل الغرم والأداء سابقاً كنا ننتظر وصول الوثائق من الكفيل ونراجعها، أما الآن فقد أسّس البنك بوابة اسمها "بوابة الجهات الحكومية" وتشاركنا فيها جميع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية، حيث يصل الطلب عن طريق النظام الى الجهة الثانية جهة الكفالة، واختصر علينا ذلك عملية المعالجة والأهم الحفاظ على إتمام العملية بشكل سليم وتمّ اعتمادها من جهة العمل دون شبهة تزوير أو أي شك.