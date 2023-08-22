أمير الشرقية: المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية توسّعت لتشمل شرائح متعدّدة

أكّد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن التطورات المتلاحقة التي حقّقها بنك التنمية الاجتماعية جاءت نتيجة خبرات متراكمة اكتسبها منسوبو البنك، الذي يصل عمره إلى أكثر من 50 عاماً، مشيراً إلى التميُّز الذي حصل عليه البنك العام الماضي في فروعه بالدمام والأحساء وحفر الباطن كافة.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلس الإثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة، وجهاء وأعيان وأهالي المنطقة الشرقية ومنسوبي بنك التنمية بالشرقية.
وقال أمير المنطقة الشرقية: وتيرة العمل في بنك التنمية الاجتماعي أصبحت ميسرةً ولم تعد الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، كما كان سابقاً مما يسهل الأمر على المتقدمين، كما أن البنك تنوّعت منتجاته التمويلية وتوسّعت لتشمل شرائح متعددة من المجتمع إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفيين والأسر المنتجة مما وسّع قاعدة عملاء البنك وزاد من أثره في المجتمع.
وثمّن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكافة الأعمال التي تيسّر على المواطنين معيشتهم وترفع من جودة حياتهم.
وخلال كلمته في الحفل، قال المدير الإقليمي لبنك التنمية بالمنطقة محمد الموسى، إن رحلة العميل في البنك تختلف من منتج إلى آخر، وبالنسبة للقروض الاجتماعية فقد خطا البنك خطوات ممتازة في قضية المعالجة، ففي السابق كانت معالجة الطلب عملية يدوية بنسبة 100%، أما الآن فقد أصبحت نسبة كبيرة من المعاملة تتم الكترونيا، بل إن البنك تجاوز الموضوع هذا حتى فيما يخص توثيق الضمان ، حيث إن كفيل الغرم والأداء سابقاً كنا ننتظر وصول الوثائق من الكفيل ونراجعها، أما الآن فقد أسّس البنك بوابة اسمها "بوابة الجهات الحكومية" وتشاركنا فيها جميع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية، حيث يصل الطلب عن طريق النظام الى الجهة الثانية جهة الكفالة، واختصر علينا ذلك عملية المعالجة والأهم الحفاظ على إتمام العملية بشكل سليم وتمّ اعتمادها من جهة العمل دون شبهة تزوير أو أي شك.
وأضاف "الموسى": بالنسبة للقروض الاجتماعية فيتم صرفها خلال ثلاثة أيام في حالة استكمال المستندات كحد أقصى، وقروض المشاريع، وتحديداً القروض الناشئة تستغرق فترة بسيطة أيضاً، وأضاف أن رحلة العميل في المشاريع تصل تقريباً إلى شهر والمشاريع القائمة كنقاط البيع تستغرق أقل من 3 أسابيع تقريباً.
وأردف: بشكل عام؛ فإن كافة الإجراءات بالبنك تتميّز بأنها إلكترونية بنسبة 100 % ما عدا بعض الإجراءات الداخلية البسيطة، حيث إن المعالجة سابقاً في القروض الاجتماعية كانت تستغرق من يوم التقديم إلى وصول المستندات إلى المعالجة والصرف 6 أشهر، أما الآن فأصبحت تستغرق ثلاثة أيام فقط.
وتابع: المطلوب للقروض الاجتماعية المستندات الأساسية، وهي الهوية وإذا كان العميل موظفاً يتم إحضار تعريف بالراتب واستكمال مستند الكفالة إلكترونياً، وبالنسبة لقرض الأسرة يتطلب أن يكون المتقدم لديه عدد أفراد معين من الأسرة، إضافة لدينا حساب معين للدخل، بحيث يكون نصيب الفرد للأسرة من الدخل الإجمالي 3000 ريال أو أقل.
وقال "الموسى": بالنسبة لطالب الزواج بمجرد تقديم الهوية وعقد النكاح وإذا كان موظفاً فالإجراء أسهل كثيراً، لأنه سيكفل نفسه، أما إذا لم يكن موظفاً فنحتاج إلى كفيل غرم وأداء موظف حكومي وإجراء اعتماد الضمان والكفالة، وهذا أيضاً إجراء إلكتروني عن طريق منصة الجهات الحكومية.
وأضاف: الأرقام التي تحققت في بنك التنمية الاجتماعية تجعلنا نتفاءل بمستوى الإنجاز الذي وصلنا إليه وفقاً لما خُطط له في رؤيتنا الطموحة 2030، وهذا يدعونا لأن نرفع مستوى الطموح، لكل ما نقدم من تمكين شامل سواءً على مستوى الأفراد والأسر أو فيما يخص المنشآت الصغيرة والناشئة ومؤسسات القطاع غير الربحي.
وأردف: خلال رحلة البنك التمويلية الممتدة لأكثر من 50 عاماً قدّمنا خدماتنا التنموية والتمويلية بدعم لا ينقطع من قياداتنا الرشيدة لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ومُكّنا -بفضل الله- من تمويلهم بمبالغ تجاوزت 20 مليار ريال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، منها مليار ونصف المليار تقريباً في 2022.
وتابع: أهداف الرؤية تؤكّد على العمل في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وهذا ما تحقّق بدعم المنشآت الصغيرة في المنطقة الشرقية بأكثر من 600 مليون ريال في عام 2022 وذلك لأكثر من 1000 منشأة في مختلف النشاطات والمجالات التجارية والصناعية والخدمية.
وقال "الموسى": البنك حرص على رفع مساهمة الأسر المنتجة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تمويل آلاف المشاريع المنزلية متناهية الصغر للأسر في المنطقة الشرقية إما بتمويل مباشر أو من خلال عديدٍ من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية.
وتطرق إلى الأثر التمويلي للبنك في المنطقة الشرقية لعام 2022، مضيفاً: كان نصيب الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي 48 مليوناً والغاية من ذلك سد احتياجاتها الأساسية أو تحويلها إلى أسر منتجة بدخل مستدام، أما المطلقات والأرامل فقد تم تمويلهن بـ49 مليون ريال، وذلك لمساعدتهن على تحمُّل تكاليف وأعباء الحياة ونحو 34 مليون ريال للأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر الاستقبال عددٌ من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.