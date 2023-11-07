"إغاثي الملك سلمان" يقدم 1.649 حقيبة شتوية لمتضرري الفيضانات في باكستان

وراجع قسم الباطنية 847 مريضًا، وعيادة الطوارئ 884 حالة، وعيادة الأطفال 328 طفلاً، وعيادة الوبائيات 366 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 220 مستفيدًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 173 حالة، وقسم التغذية 52 فردا، وقسم التحصين 20 مستفيدًا، وعيادة التوليد 21 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 185 شخصًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 902 مراجع، وقسم الإحالة الطبية 7 أفراد.