"إغاثي الملك سلمان" يقدم 1.649 حقيبة شتوية لمتضرري الفيضانات في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1.649 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقتي شترال السفلى وكوهستان، التابعة لإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 11.543 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأكثر احتياجاً في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.
من ناحية أخرى، قدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 4.005 مستفيدين، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2023م.
وراجع قسم الباطنية 847 مريضًا، وعيادة الطوارئ 884 حالة، وعيادة الأطفال 328 طفلاً، وعيادة الوبائيات 366 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 220 مستفيدًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 173 حالة، وقسم التغذية 52 فردا، وقسم التحصين 20 مستفيدًا، وعيادة التوليد 21 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 185 شخصًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 902 مراجع، وقسم الإحالة الطبية 7 أفراد.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 938 فردًا من قسم المختبر، وصُرفت الأدوية لـ 2.794 فردًا، وراجع عيادة الرعاية الصحية 771 شخصًا، واستفاد من قسم نقل الدم 7 أفراد، وراجع قسم تخطيط القلب 5 حالات.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2023م، في محافظة حجة ضخ 707.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 8.026.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.