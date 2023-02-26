جراحة الـ 8 ساعات تحرر فك معتمر ستيني من ورم مزمن بجدة

وقالت الصحة في جدة إن قسم الطوارئ بالمجمع الطبي استقبل حالة معتمر ستيني يعاني من تصلّب في الفك السفلي وانتفاخ منذ أكثر من عامين في الوجه، حيث أجريت له الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وأخذ العينات منه واتضح وجود ورم أورمي مينائي بكامل الفك السفلي بحجم 23 * 10 سنتيميتر مما استدعى وضع خطة علاجية مناسبة بشكل عاجل وعرض الحالة على قسمي أمراض القلب والتخدير وإكمال مراحل ما قبل العملية .