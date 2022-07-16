تمديد مدة صلاحية تأشيرة زيارة السعوديين لأمريكا إلى 10 سنوات.. معاملة بالمثل والبداية أول أغسطس

وأوضحت البعثة الأمريكية، في بيان صحفي، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.